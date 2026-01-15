Haberler

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi

Güncelleme:
Kastamonu'nun Küre ilçesinde süregelen kar yağışı ve don riski nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlık, olumsuz hava koşullarının hayatı olumsuz etkileme potansiyeline dikkat çekti.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve don riski sebebiyle taşımalı eğitime ara verildi.

Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve meteorolojik ikaz düzeyine bağlı olarak devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle bugün taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
