Küre'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında vatandaşlar kan bağışında bulundu. Etkinliğe katılan kaymakam, belediye başkanı ve diğer yetkililere teşekkür edildi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Kastamonu Kan Bağış Merkezi tarafından ilçe meydanında kurulan bağış noktasında bağışçılar kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Kastamonu Kan Bağış Merkezi kan bağışçısı kazanım uzmanı Cengizhan Muratoğlu, "Kan bağışına katkı ve ilgisini esirgemeyen Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, müftülük personeli, ilçe emniyet müdürlüğü personeli, ilçe jandarma komutanlığı personeli ve ilçe halkına teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Özkan Demir - Güncel
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı

Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
MasterChef'te tansiyon yükseldi! Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı

Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı! MasterChef'te tansiyon yükseldi!
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi

300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı

Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.