Küre'de Geleneksel Bayramlaşma Programı ve Pilav Şöleni Düzenlendi

Küre'de Geleneksel Bayramlaşma Programı ve Pilav Şöleni Düzenlendi
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Kastamonu'nun Küre ilçesi, bayramlaşma programı ve pilav şölene ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Salih Turan, etkinliğin geleneksel olarak her yıl düzenleneceğini bildirdi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde bayramlaşma programı ve pilav şöleni gerçekleştirildi.

Küre Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Salih Turan, programı her yıl geleneksel olarak düzenleyeceklerini söyledi.

Etkinlik, bayramlaşma ve pilav ikramının ardından sona erdi.

Programa Küre Kaymakamı Zübeyde Aslan, İl Genel Meclis Başkanı Doğan Ünlü, sivil toplum kuruluşu başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özkan Demir - Güncel
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