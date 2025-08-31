Küre Dağları'nda Orman Yangınına Hava ve Karada Müdahale Devam Ediyor

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bartın'ın Ulus ilçesinde Küre Dağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına karadan müdahalenin yanı sıra helikopterle havadan da müdahale ediliyor. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Şu anda orman yangını devam ediyor. 1 helikopter müdahaleye başladı. 2 helikopter de yangını söndürmek için çalışmalara başlayacak. Köyde şu an da tahliye yok. Yangın rüzgarın etkisiyle yukarı alana ilerliyor. Yer ekiplerimiz de çalışmalarını sürdürüyor" dedi.