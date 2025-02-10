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Küre Dağları'nda Dronla Karaca Görüntüleme

Küre Dağları'nda Dronla Karaca Görüntüleme
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Kastamonu'da bulunan Küre Dağları Milli Parkı'nda bir doğa sever, dronla kar video çekerken karacaları görüntüledi. Karacaların dronun yanına alışması ve bir süre kaydedilmesi dikkat çekti.

Küre Dağları Milli Parkı'nın Kastamonu sınırlarında kalan bölümünde 2 karaca dronla görüntülendi.

Şenpazar ilçesinde doğada dronla kar videosu çeken Kubilay Onurcan Çalık, karın üzerinde karacaların yürüdüğünü fark etti.

Dronla karacalara yakınlaşan Çalık, karacaları bir süre kayıt altına aldı.

AA muhabirine açıklama yapan Çalık, kar videosu çekerken bir hareketlilik fark ettiğini belirtti.

Karacaları gördüğünü söyleyen Çalık, "Daha sonra dronla yanlarına yaklaştım. İlk başta ürktüler ama daha sonra drona alıştılar. Üstlerinde gezdirdim. 15-20 dakikalık çekim yaptım. Daha sonra gözden kayboldular." dedi.

Kaynak: AA / Ünal Kesmen - Güncel
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