Kurdoğlu Hacı Hafız Mustafa Zeki Efendi Bulancak'ta Anıldı

Kurdoğlu Hacı Hafız Mustafa Zeki Efendi Bulancak'ta Anıldı
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Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın önemli simalarından Kurdoğlu Hacı Hafız Mustafa Zeki Efendi, Bulancak'ta düzenlenen törenle anıldı. Mezarı başında dua edilerek, yaşamı hakkında bilgi verildi ve kahramanlıkları geleceğe taşınması gerektiği vurgulandı.

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın önemli simalarından ve Giresun gönüllü alaylarının imamı olan Kurdoğlu Hacı Hafız Mustafa Zeki Efendi, Bulancak'ta törenle anıldı.

Bulancak Belediyesince organize edilen programda, Hacı Hafız Kurdoğlu'nun Küçüklü köyündeki mezarı başında dua edildi.

İlçe merkezindeki Kurdoğlu Hacı Hafız Meydanı'nda devam eden programda, Kurdoğlu'nun oğlu Gültekin Kurdoğlu babasının yaşamını anlattı.

Kaymakam Ünal Koç ise kahramanlık mücadelelerini gelecek nesillere çok iyi aktarmak gerektiğinin altını çizdi.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç da ülkenin bugünlere gelmesinde kahramanlık gösterenleri unutmayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel
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