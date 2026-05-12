Dere yatağına düşen inek, vinçle kurtarıldı

RİZE'nin Güneysu ilçesinde, bağını koparıp kaçan ve çay bahçesinden dere yatağına düşen kurbanlık inek, vinçle kurtarıldı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Yeniköy'de meydana geldi. İddiaya göre; ahıra giren bir kişiden korkan kurbanlık inek, bağını koparıp kaçtı. Girdiği çay bahçesindeki eğimli arazide dengesini kaybeden büyükbaş, dere yatağına yuvarlandı. Sık bitki örtüsü ve sarp arazide mahsur kalan inek için sahipleri kurtarma çalışması başlattı. Sahiplerinin yanına inip sakinleştirdiği ineği çıkarabilmek için köye vinç getirtildi. Vücuduna halat bağlanan inek, vinçle metrelerce yükseklikten çekilip çıkarıldı ve yeniden ahıra bağlandı. İneğin metrelerce havaya kaldırılıp kurtarıldığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı