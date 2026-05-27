Sahibinin elinden kaçan kurbanlığın markete girmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde sahibinin elinden kaçan küçükbaş kurbanlık, bir markete girdi. Sahibi tarafından teslim alınan hayvanın markete giriş anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Boynuna takılı iple götürülen kurbanlık sahibinin elinden kaçtı. Sahibi tarafından bir süre kovalanan kurbanlık, Merkez Mahallesi'ndeki bir markete girdi.
Sahibi gelerek kurbanlık hayvanı marketten teslim aldı.
Kurbanlığın markete girişi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde küçükbaş hayvanın, vatandaşların arasından markete girdiği görülüyor.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu