Kurbanlık Boğa Kayıp, Köylüler Tarafından Yakalandı

Kurbanlık Boğa Kayıp, Köylüler Tarafından Yakalandı
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Bolu'da Kurban Bayramı sırasında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, köylüler tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Olay, Kızılağıl köyünde meydana geldi.

BOLU'da sahibinin elinden kaçarak tarlaya giren kurbanlık boğa, köylüler tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Kızılağıl köyünde meydana geldi. Kurban Bayramı'nda kesime götürülen boğa, sahibinin elinden kaçtı. Köylüler tarlaya kaçan boğanın peşine düştü. Bir süre sonra ormana giren boğa, yaklaşık bir saat süren çalışmayla köylüler tarafından yakalandı. O anlar, köylüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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