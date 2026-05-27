Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi

BURSA'da kurbanlık boğa, 6 katlı binanın terasına çıkarılarak kesildi. Boğanın merdivenlerden sakin bir şekilde çıktığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi'ndeki 6 katlı binada yaşayan vatandaş, kurbanlık olarak aldığı boğayı, binanın terasında kesmek isteyince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Boğanın merdivenlerden sakin bir şekilde terasa çıktığı anlar, binada yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı