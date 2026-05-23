Kurbanlık alacaklara "Küpe kontrolü" uyarısı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kurbanlık alacak vatandaşlara hayvanların küpe bilgilerini TarımCebimde uygulaması üzerinden kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, olumsuz durumların ALO 174 Gıda hattına bildirilmesini istedi.

Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki tüm kurban pazarlarının düzenli olarak denetlendiğini söyledi.

Personelin her hafta pazarlara giren ve çıkan hayvanları kontrol ettiğini belirten Aksoy, "İlimizde bütün kurban pazarlarını denetliyoruz. Personellerimiz her hafta pazara giren ve çıkan hayvanların tamamını kontrol ediyor ve denetliyoruz." dedi.

Aksoy, Trakya'nın şap hastalığından ari bölge olduğunu ve devletin bu konuda çok ciddi yatırımları olduğunu anlattı.

Vatandaşların kurbanlık alırken küpe kontrollerini mutlaka yapması gerektiğini vurgulayan Aksoy, "Bizim kurban pazarlarına gelen hayvanlara ve kurbanlık alacak, ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlarımız küpe kontrollerini yapsın. Tarımcebimde uygulaması var. Küpe numarasından hayvanın menşei, nereden geldiği, hangi çiftlikten olduğu, kaç yaşında olduğu gibi verilerin tamamı orada mevcut." diye konuştu.

Aksoy, bayram süresince personellerin sahada olacağını ifade etti.

Vatandaşların olumsuz durumları ALO 174 Gıda hattına bildirmelerini rica eden Aksoy, şöyle konuştu: "Bir eksik gördüklerinde hemen il ve ilçe müdürlüklerine küpe numaralarını bildirsinler. ALO 174 Gıda hattımız var. Gördükleri eksiklikleri ve aksaklıkları bu hatta bildirirlerse biz hızlı şekilde 24 esaslı şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın gıda güvenirliliğini sağlamak için sahadayız."

Kaynak: AA / Fırat Çakır
