Karadeniz'de 6 ilde 264 "acemi kasap" hastanelik oldu
Rize, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 264 kişi hastanelere başvurdu. Yaralıların çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Rize'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesen bazı vatandaşlar yaralandı.
Kurban kesimi sırasında kesici alet ve hayvan darbesiyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 97 kişi, hastanelerin acil servislerine müracaat etti.
Ordu'da 50, Artvin'de 37, Bayburt'ta 30, Gümüşhane'de 26, Giresun'da ise 24 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA / Fikret Delal