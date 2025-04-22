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Vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 13 bin 500 lira, yurt dışı 4 bin 450 lira olarak belirlediklerini açıkladı.

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların merak ettiği rakamlar belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlediğini duyurdu.

  • Yurt içi: 13.500 TL
  • Yurt dışı: 4.450 TL

"İNTERNETTEN BAĞIŞ YAPILABİLECEK"

Ali Erbaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımız, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden de bağış yapabileceklerdir. Cep telefonlarına indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilirler.

Vatandaşlarımız, vekaletle kurban kesimi hususunda detaylı bilgiyi 0 312 416 90 00 numaralı telefondan alabilir. Bunlarla birlikte vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için tüm illerimizde ve pek çok ilçe merkezinde 1003 şubemiz aracılığıyla şehirlerimizin önemli noktalarına kurban bağış stantları kurulacaktır.

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Kurban kesmek, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahipbir Müslüman'ın yerine getirmesi gereken mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişilerin kurban kesmesi gerekir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayramın arefe günü 5 Haziran Perşembe, son günü ise 9 Haziran Pazartesi olarak açıklandı. Vatandaşlar, vekaletle kurban kesimi için TDV aracılığıyla başvurularını bu tarihlere kadar yapabilecek.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıNihat Coktas:

şimdi bunu alı erbaş mı belirledi yurt içi dışı aradaki farka bak insan söylemeye utanır senin dediğin hiç bir lafa inanmam güvenmem saray giderimi a8 mazot parasımı yapacan hadi ordan

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Haber Yorumlarımutluw can:

neden yurt dışında indirim mi var ? neden Türkiye de daha pahalı. Allah mı indirim yaptı ?

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Haber YorumlarıVefanl:

Saçma sapan yorumlar, allah sizi bildiği gibi yapsın.

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Haber YorumlarıSenrey26:

bu sene tunus kralı hayvan sayısı azalmasın diye kurban kesimini durdurdu bedelini vekaleten üstüne aldı. tamam eskiden hayvan en değerli mal peygamberlerin en çok yaptığı iş çobanlıktı. O yüzden eski çağlarda en değerli varlığın servetin geçim kaynaklarının başında gelen hayvanların Allah için feda edilmesi fakirlere düşkünlere buradan gıda sağlanması anlaşılabilir bir şey ama günümüzde bu israf ve içi boş ibadete döndü. ekonomik ve çevre zararı ve yararı var mı ona göre yapılmalı artık.

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Uruguaydan ithal kurbanlıklarınız hayırlı olsun bol bol kesinki bir sürü arkadaş bu ithalatlardan geçiniyo sevaptır

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

halkın en az yüzde doksanı kestiği kurbanın iyi kısımlerını ayırıp kavurma sucuk yapıyor buzluğa derin dondurucuya atıyor kemiklerinide kurban kestim diye kasılarak dağıtıyor

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