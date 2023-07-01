Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında hava destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılan hava aracı 'Cayrokopter' ile Afyonkarahisar'da trafik denetimi yapıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Emirdağ, Çay ve Bolvadin kara yollarında trafik yoğunluğunu denetledi. Cayrokopter ile yapılan denetimde kural ihlali yapan araçlar tespit edilerek uygulama noktalarına bildirildi. Kontrol noktasında güvenlik güçleri, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Ayrıca durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların asayiş, emniyet kemeri, hız ihlali ve teknik konular da incelendi. Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesini artırmak için hava destekli denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılan hava aracı "Cayrokopter" ile Afyonkarahisar'da trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Emirdağ, Çay ve Bolvadin kara yollarında Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu denetledi.

Ekipler, Cayrokopter ile yaptığı denetimde, kural ihlali yapan araçları tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi.

Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı.

Belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular ayrıca, asayiş, emniyet kemeri, hız ihlali ve teknik konularda da incelendi.

Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için bu tür hava destekli denetimlerin devam edeceğini bildirdi.