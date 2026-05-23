Haberler

Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Sakarya'daki otoyollarda yoğunluğa neden oldu. Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nun Akyazı geçişinde trafik durma noktasına gelirken, emniyet ve jandarma ekipleri bayram süresince tedbir aldı.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Sakarya'da otoyollarda yoğunluğa neden oluyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin yolculukları devam ediyor.

Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı geçişinde yoğunluk yaşanırken trafik ara ara durma noktasına geliyor. Otoyollarda İstanbul istikametinde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nu Anadolu Otoyolu'na bağlayan Akyazı gişelerinde trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyollar dronla havadan görüntülendi.

Öte yandan Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Sakarya'da Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri amacıyla emniyet ve jandarma birimlerince il genelinde kapsamlı tedbirler alındığı bildirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce bayram tedbirleri kapsamında, 290 ekip, 1986 emniyet personeli görev yapacağı ifade edilen açıklamada, Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca ise 201 ekip, 577 personel, 103 araç, 4 dron ve 1 botun görev alacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Grand Kartal Otel faciası davasında istinaf mahkemesi, cezaları hukuka uygun bularak onadı

Tüm ülkeyi yasa boğan faciada istinaf mahkemesi son sözü söyledi

Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı

Bavul değil laboratuvar! Valizden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek

Ünlü gazeteci sayı vererek açıkladı: Kılıçdaroğlu istifaları geliyor
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu
Trabzonspor’un zaferi RAMS Başakşehir’i Avrupa’ya taşıdı

Trabzonspor’un zaferi onlara yaradı! Seneye Konferans Ligi'ndeler
Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız

Beyaz Saray'dan o ülkeye tarihi rest: Sizi ABD'ye sokmayız
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkan' ifadesini kullandı

YSK Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu için o ifadeyi kullandı