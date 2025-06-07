Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti

Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
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Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken bin 128 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde acı bilançoyu açıkladı. Bakan Yerlikaya, bayramın ilk günü 692 trafik kazasının meydana geldiğini ve bu kazalarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kazalarda bin 128 kişi de yaralandı. Yerlikaya, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

12 BİN ARACA RADAR İŞLEMİ

Trafik verilerini açıklayan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Kurban Bayramı'nın 1. gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre; 2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı. Bayramın 1. gününde trafik ekiplerimizce de; bu araçlardan 12 bin 407'sine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran yüzde 0,56"

Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99.44 oranındaki sürücülere ayrı ayrı teşekkür eden Yerlikaya, "Diğer yüzde 0,56'lık kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlarda %99,44'lük kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın." diye konuştu.

ARİFE GÜNÜ 10 CAN KAYBI

Kurban Bayramı arifesinde ise meydana gelen 863 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetmiş, bin 319 kişi ise yaralanmıştı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

ÜZÜLMEDİM BAZILARI HAKEDİYOR

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

alkol ve acelecilik yuzunden oluyor 5 dk erken gideceğim diye canından oluyorsun ya da aylarca hastanede yatakta yatıyorsun şahsen karşıya geçerken yanımdakiler geçse bile ben geçmiyorum karşıya iyice müsait olmasını bekliyorum çünkü hayat ciddi küçük bir hata hem sizin hem de başkalarının hayatını karartıyor candan maldan gideceğine zamandan gitsin

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Haber YorumlarıEngin Kaya:

Ceza yemeyenler trafik yoğunluğundan dolayı ceza yememiştir. Normal zamanda hiç kimsenin bu kadar tuzak radara düşmemesi mümkün değildir.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ölenlere Allah rahmet eylesin yollarda çok acemi sürücü var kullandığı aracın donanımlarının lüksünün konforunun büysüne kapılıp gazı köklüyor halbuki ne olursa olsun içinde gittiği şey teneke ve plastik yığını elbetteki belli bir direnci var o noktayı geçip bir yere çarptığınızda artık yatağınıza değil mezarınıza uzanıp yatıp uyuma ihtimaliniz vardır

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Haber YorumlarıUnknown 123:

ucuyoruz abeeeee

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