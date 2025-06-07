Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde acı bilançoyu açıkladı. Bakan Yerlikaya, bayramın ilk günü 692 trafik kazasının meydana geldiğini ve bu kazalarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kazalarda bin 128 kişi de yaralandı. Yerlikaya, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

12 BİN ARACA RADAR İŞLEMİ

Trafik verilerini açıklayan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Kurban Bayramı'nın 1. gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre; 2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı. Bayramın 1. gününde trafik ekiplerimizce de; bu araçlardan 12 bin 407'sine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran yüzde 0,56"

Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99.44 oranındaki sürücülere ayrı ayrı teşekkür eden Yerlikaya, "Diğer yüzde 0,56'lık kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlarda %99,44'lük kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın." diye konuştu.

ARİFE GÜNÜ 10 CAN KAYBI

Kurban Bayramı arifesinde ise meydana gelen 863 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetmiş, bin 319 kişi ise yaralanmıştı.