Sultan Şeyhmus Külliyesi'nde bayram yoğunluğu

MARDİN'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yüce Mahallesi'nde bulunan Sultan Şeyhmus Külliyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Kurban Bayramı dolayısıyla çevredeki illerden gelenler, Mardin'de Sultan Şeyhmus Türbesi'ni ziyaret etti. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Sultan Şeyhmus Külliyesi'ni ziyaret edenler, namaz kılıp dua etti. Külliyede bulunan kutsal emanetleri de ziyaret edenler, yanlarında getirdikleri kurbanlıkları burada keserek, yemek yaptıktan sonra türbeyi ziyaret edenlere dağıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı