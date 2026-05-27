Bayram tatilini Sisam'da geçirmek isteyenler Kuşadası Limanı'nda yoğunluk oluşturdu
Kurban Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Sisam Adası'nda geçirmek isteyenler Kuşadası Limanı'nda yoğunluk oluşturdu. Farklı illerden gelenler feribotlarla adaya geçerken, TÜRSAB yetkilisi 9 günlük tatilde yaklaşık 25 bin turistin Sisam'a giriş yapmasını beklediklerini açıkladı.
Adaya gitmek için farklı illerden gelenler Kuşadası'ndan feribotlarla Sisam'a geçiyor.
Geçiş için limana gelenler hudut kapısında yoğunluk oluşturdu.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, gazetecilere, Kuşadası'ndan 9 günlük tatil sürecinde yaklaşık 25 bin turistin Sisam'a giriş yapmasını beklediklerini söyledi.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun