Kurban Bayramı'nda Kesim Esnasında 14 Bin 372 Yaralı

Kurban Bayramı'nda Kesim Esnasında 14 Bin 372 Yaralı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesimi sırasında yaralanmalar nedeniyle 14 bin 372 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı. Bakan, kurban kesimlerinin profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar sonucu 14 bin 372 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Ankara'da 1049, İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634, Manisa'da 572 olmak üzere 81 ilde toplam 14 bin 372 kişinin kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık tesislerine başvurduğunu kaydetti.

Paylaşımında, kurban kesimlerinin profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Henüz kurbanını kesmeyen vatandaşlarımıza bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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