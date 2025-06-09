Kurban Bayramı'nda Kabir Ziyaretleri Yoğun İlgi Görüyor

Kurban Bayramı'nda Kabir Ziyaretleri Yoğun İlgi Görüyor
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Kurban Bayramı dolayısıyla kabir ziyaretleri, dördüncü günde de devam etti. Ziyaretçiler, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Kur'an okuyup dua etti, mezarlarını temizledi. Ancak bazı mezarlarda bakım eksiklikleri ve çevre kirliliği dikkat çekti.

Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların kabir ziyaretleri, bayramın dördüncü gününde de sürdü.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kabir ziyaretine gelenler yoğunluk oluşturdu. Yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden ziyaretçilerden bazıları, mezarlara su dökerek çiçek dikti, bakım ve temizlik yaptı.

Bazı yerlerde mezar taşlarının kırık olduğu, otların ve ağaç dallarının geçiş yollarını kapattığı görüldü.

Ziyaretçilerin bıraktığı plastik su şişeleri de çevre kirliliğine yol açtı.

Ayrıca, birçok ünlü kişinin kabrinin yer aldığı Zincirlikuyu'da Müslüm Gürses'in mezarı, hayranları tarafından ziyaret edildi.

Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda da bayramın son günü yoğunluk yaşandı. Mezarlık içerisindeki araç park alanları dolu olduğu için birçok vatandaş araçlarını yol kenarlarına bırakarak mezarlığa yürüdü.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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