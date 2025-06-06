Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
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Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
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Edirne Otogarı'nda akılalmaz bir olay yaşandı. Bilet bankosuna çıkan keçi çekmecedeki paralardan bazılarını yedi bazılarını da kaçırdı. Mustafa Altunhan, "Benim baktığım bir keçi. Paralarını aldığı kişi ise bizim rakibimiz olan bir firma. Keçinin intikamı kötü oldu. Gitti paraları aldı" dedi.

Edirne'de otogar işletmecisi Mustafa Altunhan'a ait keçi, bayram yoğunluğunda otogarın içinde dolaşmaya başladı. Kendisine ilgi gösterilmesini isteyen keçi, uzun uğraş sonucunda bilet kesim bankolarının olduğu alana çıktı. Keçi, açık olan çekmecedeki paraların bazılarını yedi bazılarını da kaçırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KEÇİNİN İNTİKAMI KÖTÜ OLDU"

Mustafa Altunhan, "O keçi benim baktığım bir keçi. Paralarını aldığı kişi ise bizim rakibimiz olan bir firma. Hiçbir zaman biz parasını alamadık. Keçinin intikamı kötü oldu. Gitti paraları aldı. Arkadaşımız almaya çalıştı ama hamle ile oradan uzaklaştı. Keçinin intikamı kötü olmuş oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYıldızkan:

İnsanlar para yemeyi bilmiyor para öyle değil böyle yenir diye göstermiş....

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