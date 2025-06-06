Kurban Bayramı'nda Gazze'de İnsani Yardım Merkezi Saldırısı: 8 Ölü

Kurban Bayramı'nda Gazze'de İnsani Yardım Merkezi Saldırısı: 8 Ölü
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze'nin Refah bölgesinde bir insani yardım dağıtım merkezine yapılan saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Bu saldırı ile birlikte 27 Mayıs'tan bu yana verilen yardım sırasında toplamda 110 Filistinli öldü.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bir insani yardım dağıtım merkezine düzenlenen saldırıyla birlikte 27 Mayıs'tan bu yana 110 Filistinlinin yardım almaya çalışırken öldüğü, 583 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında yardım merkezlerine düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Refah'taki yardım dağıtım merkezinde sivillere ateş açması sonucu 8 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı belirtildi.

Son saldırıyla birlikte, 27 Mayıs'tan bu yana düzenlenen saldırılarda toplamda 110 Filistinlinin öldüğü, 583 kişinin yaralandığı, 9 kişinin ise cesedine ulaşılamadığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel
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