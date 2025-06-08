Kurban Bayramı'nda Eminönü'nde Yoğunluk

Kurban Bayramı'nda Eminönü'nde Yoğunluk
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Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da sıcak havayı değerlendiren vatandaşlar, Eminönü'nde alışveriş yaparak ve boğaz turu gerçekleştirerek vakit geçirdi. Eminönü Meydanı'ndaki hareketlilik havadan görüntülendi.

KURBAN Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da kalanlar Eminönü'ne akın etti. Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular Eminönü Sahili'nde gezerek vakit geçirirken, kimileri ise boğaz turu ve alışveriş yaptı. Eminönü Meydanı'ndaki hareketlilik havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler bayramın üçüncü gününde Eminönü'ndeydi. Güneşli havayı fırsat bilenler Eminönü'nde alışveriş yaptı. Bazı vatandaşlar boğaz turu yapmayı tercih ederken kimileri ise, meydanı gezip alışveriş yaparak vakit geçirdi. Galata Köprüsü ve Eminönü'ndeki hareketlilik havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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