Kurban Bayramı'nda otoyollar ve raylı sistemler ücretsiz olacak

Kurban Bayramı'nda otoyollar ve raylı sistemler ücretsiz olacak
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ve boğaz köprüleri ile birlikte Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatlarında ücretsiz ulaşım...

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ve boğaz köprüleri ile birlikte Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatlarında ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, 1 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz olacağını bildirdi. Uraloğlu, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00'da (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayacak uygulamanın 9 Haziran Pazartesi günü saat 00.00'a kadar süreceğini ifade etti.

'RAYLI SİSTEMLER DE ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK'

Bakan Uraloğlu, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın da ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıklayarak, uygulamanın 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) itibaren 9 Haziran Pazartesi günü saat 00.00'a kadar devam edeceğini belirtti.

Uraloğlu, açıklamanın devamında, "Kurban Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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