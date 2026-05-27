Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu

KURBAN Bayramı'nın 1'inci gününde Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı kentte nem oranı yüzde 50 seviyelerinde ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 25 dereceye ulaştı. Sabah erken saatlerden itibaren sahile gelen tatilciler, denizin ve güneşin keşfini çıkardı. Kurbanlık ve bayram ziyaretleriyle ilgili işlerini tamamlayan vatandaşlar ise öğle saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Sahilde bazı tatilciler güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları serinlemek için denize girdi. Çocuklar kum ve su oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirirken, su sporları yapanlar renkli görüntüler oluşturdu. Bazı aileler ise sahil bandında kahvaltı yaparak bayramın keyfini çıkardı. Sahildeki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı