Kurban Bayramı'nda 14 Bin 372 Yaralı

Kurban Bayramı'nda 14 Bin 372 Yaralı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ülke genelinde kurban kesimi sırasında 14 bin 372 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan, yaralanmaların önlenmesi için kurban kesiminin profesyonellere yaptırılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA)- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kurban Bayramı'nın ilk  gününde 81 ilde kurban kesimi sırasında 14 bin 372 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 81 ilde Kurban Bayramı'nın ilk gününde 14 bin 372 kişinin kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık tesislerini başvurduğunu belirtti. Memişoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

" Kurban Bayramı'nın ilk gününde; Başkent Ankara'da 1.049, İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634, Manisa'da 572 olmak üzere 81 ilimizde toplam 14.372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık tesislerimize başvurmuştur. Kurban kesimlerinin profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor; henüz kurbanını kesmeyen vatandaşlarımıza bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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