Kuraklık Yılkı Atlarını Köylere İndiriyor

Isparta'nın Aksu ilçesinde uzun yıllardır varlıkları bilinen ve genellikle yaylalarda yaşayan yılkı atları, kuraklık nedeniyle son yıllarda yerleşim yerleri yakınında daha sık görülmeye başlandı.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bölge sakinleri, yıllarca tarlaların sürülmesi ve yük taşımacılığında kullandıkları atlarını, besleme imkanının zorlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle ihtiyaç azaldığı için doğaya bıraktı.

Zamanla doğal ortamda kendilerine bir yaşam şekli belirleyen ve sayıları artarak sürüler oluşturan yılkı atları, tamamen yabanileşti.

Küresel iklim değişikliğine bağlı bölgede yaşanan kuraklık, tabiatta özgür dolaşan yılkı atlarını da olumsuz etkiledi.

Yiyecek bulamayan yabani atlar, ilçenin Katip, Koçular, Karağı ve Sofular köylerinin yakınlarına inmeye başladı.

İlçe genelinde sayıları yaklaşık 500'ü bulduğu tahmin edilen yılkı atlarının, 10-15'li gruplar halinde dolaştıkları ve çok sayıda taylarının olduğu görülüyor.

-"Kuraklık sebebiyle yaylalardan köylerimize indiler"

Karağı Köyü Muhtarı Ramazan Kahraman, AA muhabirine, özellikle son 10 yıldır yılkı atlarının köy civarında daha sık görüldüğünü söyledi.

Atların sayısının her geçen yıl arttığını belirten Kahraman, "Önceden köylerimizde atlar yoktu, fakat kuraklık sebebiyle yaylalardan köylerimize indiler. Önceki yıllarda köyümüzde sayıları 15 ila 20 idi, düzensiz üremelerinden dolayı sayılarında artış yaşanıyor. Bu atlar önceden sahipliydi, sonrasında ihtiyaç kalmadığı için doğaya salınarak vahşileşti ve üredi. Yabanileşen atların sayıları kontrolsüz artıyor ve tarım arazilerimize zarar veriyor. Bunun için önlem alınması gerekiyor." diye konuştu.

Kahraman, otlak değiştirirken kara yolundan geçmek zorunda kalan atların kazalara da sebebiyet verdiğini kaydetti.

-"Atlar, tarım alanlarına zarar veriyor"

Son zamanlarda yılkı atlarının sayısında artış yaşanan Koçular Köyü'nün muhtarı Ferhat Çevik de 10 yıldır köylerinde sıkça görülen yılkı atlarının sayısının özellikle son 2 yılda arttığını ifade etti.

Köyün sınırlarında gruplar halinde yaklaşık 300 yılkı atı bulunduğunu aktaran Çevik, "İklimin kuraklaşması nedeniyle yaylalardaki otlar azaldı. İklim böyle giderse atların çoğu beslenmek için tarım alanlarına akın edecek. Onlara zarar vermiyoruz ama atlar tarım alanlarına zarar veriyor. Kış aylarında yılkı atları aç kalmasın ve doğal ortamlarından uzaklaşmasın diye zaman zaman ot ve saman veriyoruz." dedi.

Kendilerine içlerinden bir lider belirleyip onun önderliğinde doğada özgürce dolaşan yılkı atları, doğasever ve fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.