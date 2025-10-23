Haberler

Kuraklık Tehlikesine Dikkat: Su Hasadı Bilinci Artmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Özcan, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle artan kuraklık karşısında halkın su hasadı konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu yıl Batı Karadeniz'de yağışların en düşük seviyede ölçüldüğünü belirten Özcan, su tasarrufunun önemine dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Özcan, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı kuraklığın artarak devam etmesi nedeniyle halkın "su hasadı" konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Özcan, AA muhabirine, bu yıl Batı Karadeniz'de meteorolojik ve tarımsal kuraklığın kendisini en üst seviyede gösterdiğini belirtti.

Özellikle mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki yağış verileri incelendiğinde 2008 ve 2013'ten bu yana bunun en düşük seviyede ölçüldüğünü ifade eden Özcan, "Uzun yılların ardından yağış oranı yüzde 70 seviyesinde düşüş gösterdi. Bu durumda en önemlisi kışın gerçekleşmesini beklediğimiz kar yağışları. Eğer kar yağışı olmazsa önümüzdeki yıl ve süregelen yıllarda da kuraklığı yaşayacağımızı tahmin edebiliriz." diye konuştu.

Özcan, bundan sonrası için riskin yüksek seviyeye ulaştığını, iklim değişikliğinde etkili gazların atmosferdeki fazlalığına bağlı olarak sıcaklıkların gerekenden fazla yaşanmasının kuraklığa neden olduğunu anlattı.

"Kuraklığa sebeplerden biri de sıcaklık artışı"

Dünya ortalama sıcaklığının artışına paralel olarak kuraklıkların yaşandığına işaret eden Özcan, "Yaz sıcaklıklarına baktığımızda ortalama sıcaklıkların üzerinde seyrediyor. Yani sadece yağış azlığı değil, kuraklığa sebeplerden biri de sıcaklık artışıdır." dedi.

Özcan, bu kış beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi halinde halkın su tasarrufu konusunda çok fazla bilinçlendirilmesini gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Evde, bahçede veya tarım arazisinde suyu nasıl kullanacağı konusunda halkın bilinçlenmesi gerekiyor. Bu konuda önemli husus 'su hasadı.' Su hasadı nedir? Mevsimde yağan yağışların boşa akmasını engelleyerek, biriktirip bu suları ihtiyaç olduğunda kullanmaktır. Yağmur sularını biriktirerek bunları bahçe sulamalarında kullanmaktır. Aksi takdirde özellikle bu kış beklenen kar yağışının olamadığını düşünürsek, bu yıl yaşanan kuraklık gibi meteorolojik ve tarımsal kuraklığı yaşayacağız."

Özcan, bu şekilde devam etmesi durumunda kuraklığın en üst seviyesi olan hidrolojik kuraklık seviyesine ulaşılacağı yorumunu yaparak, "Bu kuraklık seviyesinde suya ulaşamama, bulamama gibi sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu seviyelerde 'su hasadı' ve 'su tasarrufu' bilincinde olmamız çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.