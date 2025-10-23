Kuraklık Tehlikesine Dikkat: Su Hasadı Bilinci Artmalı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Özcan, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı kuraklığın artarak devam etmesi nedeniyle halkın "su hasadı" konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Özcan, AA muhabirine, bu yıl Batı Karadeniz'de meteorolojik ve tarımsal kuraklığın kendisini en üst seviyede gösterdiğini belirtti.

Özellikle mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki yağış verileri incelendiğinde 2008 ve 2013'ten bu yana bunun en düşük seviyede ölçüldüğünü ifade eden Özcan, "Uzun yılların ardından yağış oranı yüzde 70 seviyesinde düşüş gösterdi. Bu durumda en önemlisi kışın gerçekleşmesini beklediğimiz kar yağışları. Eğer kar yağışı olmazsa önümüzdeki yıl ve süregelen yıllarda da kuraklığı yaşayacağımızı tahmin edebiliriz." diye konuştu.

Özcan, bundan sonrası için riskin yüksek seviyeye ulaştığını, iklim değişikliğinde etkili gazların atmosferdeki fazlalığına bağlı olarak sıcaklıkların gerekenden fazla yaşanmasının kuraklığa neden olduğunu anlattı.

"Kuraklığa sebeplerden biri de sıcaklık artışı"

Dünya ortalama sıcaklığının artışına paralel olarak kuraklıkların yaşandığına işaret eden Özcan, "Yaz sıcaklıklarına baktığımızda ortalama sıcaklıkların üzerinde seyrediyor. Yani sadece yağış azlığı değil, kuraklığa sebeplerden biri de sıcaklık artışıdır." dedi.

Özcan, bu kış beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi halinde halkın su tasarrufu konusunda çok fazla bilinçlendirilmesini gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Evde, bahçede veya tarım arazisinde suyu nasıl kullanacağı konusunda halkın bilinçlenmesi gerekiyor. Bu konuda önemli husus 'su hasadı.' Su hasadı nedir? Mevsimde yağan yağışların boşa akmasını engelleyerek, biriktirip bu suları ihtiyaç olduğunda kullanmaktır. Yağmur sularını biriktirerek bunları bahçe sulamalarında kullanmaktır. Aksi takdirde özellikle bu kış beklenen kar yağışının olamadığını düşünürsek, bu yıl yaşanan kuraklık gibi meteorolojik ve tarımsal kuraklığı yaşayacağız."

Özcan, bu şekilde devam etmesi durumunda kuraklığın en üst seviyesi olan hidrolojik kuraklık seviyesine ulaşılacağı yorumunu yaparak, "Bu kuraklık seviyesinde suya ulaşamama, bulamama gibi sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu seviyelerde 'su hasadı' ve 'su tasarrufu' bilincinde olmamız çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.