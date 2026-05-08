Sivas'ta barajdan çıkarılan eski malzemeler köy fırınının önünde sergileniyor

Sivas'ın Hafik ilçesinde, geçen yıl kuraklık nedeniyle suların çekildiği Pusat-Özen Barajı'nda gün yüzüne çıkan ve köylüler tarafından toplanan eski soku ve loğ taşı ile düven gibi araçlar köydeki fırının önünde sergileniyor.

İlçede 2009 yılında inşa edilen Pusat-Özen Barajı'nın su tutmasıyla eski Pusat köyünün bulunduğu alan tamamen su altında kalmış, köy sakinleri ise yeni yerleşim alanlarına taşınmıştı.

Bölgede 2024 ve 2025 yıllarında etkili olan şiddetli kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesi düşmüş, eski yerleşim yerindeki kalıntılar yıllar sonra gün yüzüne çıkmıştı.

Su seviyesinin düşmesini fırsat bilen köy sakinleri, geçen yıl baraj yatağına inerek su altında kalan soku ve loğ taşı ile düven gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel araçları topladı.

Köylüler tarafından toplanan malzemeler, Pusat köyündeki fırının önünde sergilenmeye başladı.

Öte yandan, bu yıl yağan yoğun kar ve yağmurların ardından barajdaki su seviyesinin yükselmesiyle eski Pusat köyü yeniden su altında kaldı.

Köy sakinlerinden Asım Corut, "Anılarımızı getirdik. Soku, loğ, düven, kağnı tekerleği ve seten gibi hatıralarımızı orada kalmasın diye buraya getirdik. Bu eşyalar birkaç sene su altında kaldı. Sular çekilip yeniden gün yüzüne çıktıklarında onları bulundukları yerden alıp buraya getirdik." dedi.

Sergilenen parçaların her birinin geçmişin izlerini taşıdığını ifade eden İbrahim Corut ise "Bunlar bize eski köyümüzden hatıra kalan emanetler. Bunlar su altında kalan köyümüzden bize kalan tarihi miras ve hatıralardır." diye konuştu.