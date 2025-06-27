Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: İki Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde dün Kura Nehri'nde boğulan kişinin cesedine ulaşıldı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyünde yaşayan akrabalar Adil (73), Hafiz (65) ve Taha Umut Akçay'ın (20) yüzmek için dün Kura Nehri'ne girdiğini ve 2 kişinin boğulması üzerine arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Taha Umut Akçay'ın kendi imkanlarıyla sudan çıktığını, Adil Akçay'ın cesedinin bulunduğunu, Hafiz Akçay'a ise ulaşılamadığını ifade eden Çiçek, "O da bugün, 200 metre mesafede bulundu. Yani dün bulunan cesedin 200 metre aşağısında bulundu." dedi.

Çiçek, olayla ilgili adli işlem başlatıldığını ve cenazelerin otopsi için Erzurum'a gönderildiğini bildirdi.