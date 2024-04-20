Kur'an-ı Kerim'deki yemin ayetlerine odaklanan "Yemin Olsun" sergisi Başakşehir Şehir Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Allah'ın yaratılışı ve varoluşu anlamlandırmak için kullandığı yeminlerin hikmetinin ve derinliğinin anlatıldığı sergide arz, sema, yıldızlar, yörüngeler, gece, gündüz, şafak, kuşluk vakti, ay, güneş, kalem, rüzgar, zeytin ve incir gibi kavramlara edilen yeminler sanatsal bir perspektifle sunuluyor.

Farklı sanatçıların ilhamıyla eserlerin bir araya getirildiği serginin temelinde, Kur'an-ı Kerim'in 17 suresinde geçen yeminlerin mana ve derinliği ele alınıyor.

Sergide Adnan Çoker, Devrim Erbil, Ahmet Oran, Erol Kılıç, Fatih Özkafa, Leyla Kara, İsmail Hakkı Gurbetçi, Faruk Kırlı, Raşit Altun ve Muhammet Mağ'ın da arasında bulunduğu sanatçıların eserleri yer alıyor.

Kur'an-ı Kerim'deki yemin ayetlerini farklı sanatsal bakış açısıyla yorumlarken yaratılan her şeyin Allah'ın ismini hatırlamak ve bulmak için bir vesile olduğunun vurgulandığı "Yemin Olsun Sergisi", 28 Mayıs'a kadar sanatseverleri bekliyor.

"Yeminler, 16 sanatçının 19 eseriyle bir araya geldi"

Proje Koordinatörü Şükran Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küratör Emrah Yücel ile hazırlıklara başladıklarında serginin farklı disiplinlere ait sanat dallarından birçok sanatçıyı ve eserini bir araya getirmesi gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

Sonrasında zihinlerde yer edinen farklı dallardaki birçok sanat eserinin Kur'an-ı Kerim'deki yemin ayetleriyle ilişkili olduğunu fark ettiklerini dile getiren Aydın, "Nihayetinde bakarken düşündüren, düşünürken imgelerin izinde yola çıkacağımız 'Yemin Olsun' sergisini Şehir Sanat Galerisi'nde düzenledik." ifadesini kullandı.

Hem şaşırtan hem heyecanlandıran bir sergi süreci olduğuna işaret eden Aydın, "Kur'an-ı Kerim'deki sema, yıldız, gece, kalem, zeytin ve incir gibi kavramlara edilen yeminler, farklı bir bakış açısıyla 16 sanatçının 19 eseriyle bir araya geldi." değerlendirmesinde bulundu.