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Yer: Erzurum! Küpe takan gençle önce alay edip sonra kalçasından bıçakladılar

Güncel Haberler

Erzurum'da arkadaşıyla yürüyen Mehmet G. küpesiyle alay eden 2 kişi tarafından kalçasından bıçaklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da Arkadaşı Enes K. (22) ile yürüyen Mehmet G.'nin yanına gelen 2 kişi, küpesiyle alay etti. Taraflar arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüphelilerden biri, Mehmet G.'yi kalçasından bıçakladı, diğeri ise iki arkadaşa sopayla vurdu.

Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet G. ve Enes K., ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Küpesiyle alay ettikleri genci bıçakladılar

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde, kırmızı montlu şüphelinin bıçaklama olayını gerçekleştirdiği, yanındaki açık kahverengi gömlekli kişinin ise sopa ile vurduğu tespit edildi.

Küpesiyle alay ettikleri genci bıçakladılar

Şüphelilerin Emrah C. (17) ile Can B. (17) olduğu saptandı. Polis, 2 şüpheliyi Çaykara Caddesi'nde bir kafede yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Emrah C. ile Can B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yakutiye Erzurum 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Doğan TEMEL:

Halâ böyle bağnaz beyin yoksunu insanlar kaldı mı ya? Kanuni Sultan Süleyman, yavuz sultan selim de keza öyle küpe takmıştır.. Kaldı ki size ne? Yobaz mahluklar

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Demir Acer :

la oglum keko mahallanlesinde kupe takilirmi onlar seni sey sanarlar kupe takinca

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