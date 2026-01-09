Haberler

Albüm: Çin'de 60 Yılı Aşkın Sürede Yetiştirilen Kunming Köpeği Kolluk Kuvvetlerine Yardımcı Oluyor
Kunming Polisi Eğitim Merkezi tarafından 60 yılı aşkın bir süre boyunca geliştirilen Kunming köpeği, benzersiz özellikleri ile Çin'in kamu güvenliği sisteminde önemli bir rol oynuyor. Gümrük, itfaiye ve ordu tarafından kullanılan bu cins, iz sürme ve kurtarma operasyonları gibi çeşitli görevleri başarıyla yerine getiriyor.

KUNMİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın Kunming Polis Köpeği Eğitim Merkezi tarafından 60 yılı aşkın bir süre boyunca yürütülen çalışmalar sonucu yetiştirilen Kunming köpeği, benzersiz bir cins olma özelliği taşıyor. Farklı nesil polis köpeği uzmanlarının çabalarıyla yerel köpek kaynakları kullanılarak yetiştirilen bu cins, 1988 yılında bakanlık düzeyinde doğrulamadan geçti ve resmen "Kunming köpeği" adını alarak Çin'in polislik sistemi içinde resmi olarak tanındı. Günümüzde Çin'in kamu güvenliği yetkilileri, gümrük, itfaiye ve ordu tarafından yaygın olarak kullanılan Kunming cinsi, iz sürme, tespit, güvenlik koruma ve kurtarma operasyonları gibi görevleri yerine getiriyor. Tamamen yerli olarak geliştirilen Kunming köpeği, Çin'in çeşitli iklim, arazi ve operasyonel koşullarına yüksek düzeyde uyum sağlama özelliğiyle dikkat çekiyor.

