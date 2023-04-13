Kung Fu Ustası Nunçaku Kullanarak 1 Dakikada 89 Mumu Söndürdü
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Çin dövüş sanatları uygulayıcısı Xie Desheng, Çarşamba günü Çin'in Fujian eyaletinde nunçaku yardımıyla 1 dakikada 89 mumu söndürerek Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.
Çin dövüş sanatları uygulayıcısı Xie Desheng, Çarşamba günü Çin'in Fujian eyaletinde nunçaku yardımıyla 1 dakikada 89 mumu söndürerek Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.
Önceki 82 mumluk rekor, yine Xie'ye aitti.
Xie, 2019 yılında nunçakuyla dünya rekorlarına meydan okumaya başlamıştı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ningde'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel