Kuneytra'da İsrail ateşiyle ölen gencin yakınları 'tamamen sivildi' dedi

KUNEYTRA (AA) – MUHAMMED KARABACAK - Suriye'nin Kuneytra kırsalındaki Hemidiyye köyünde 3 gün önce İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Muhammed Eymen Debbur'un yakınları saldırıya tepki gösterdi.

İsrail güçleri, 5 Ekim'de Hemidiyye köyünde işgal ettiği topraklara sızma girişiminde bulunduğu iddiasıyla 20'li yaşlardaki Debbur'u öldürdü.

AA muhabiri ailesinin tek oğlu olan Debbur'un yakınlarıyla görüştü.

Hayatını kaybeden gencin dayısı Ebu Ali Şıhade, yeğeninin hiçbir silahlı yapı veya örgütle bağı bulunmayan silahsız biri olduğunu söyledi.

Yeğeninin Kuneytra vilayetine bağlı Ceba köyünde doğup büyüdüğünü, lise eğitimini burada tamamladıktan sonra geçimini sağlamak için sebze satıcılığı yaptığını aktaran Şıhade, yeğenini mütevazı imkanlarına rağmen çevresine yardım etmeyi seven, dindar ve ahlaklı bir genç olarak tanımladı.

Daha sonra ailesinin masraflarını karşılamak amacıyla Şam'a taşınarak bir madeni yağ şirketinde çalışmaya başladığını dile getiren Şıhade, "Yeğenim hayatı boyunca karakolluk bir olaya karışmadı. Komşularının ve köy halkının tanıklığıyla hiçbir zaman silah hatta kesici bir alet bile taşımadı." diye konuştu.

Debbur'un ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını, taksi şoförlüğü yapan babasının olaydan yaklaşık iki buçuk ay önce hayatını kaybettiğini paylaşan dayı Şıhade, yeğeninin annesinin tek bakıcısı ve dördü üvey beş kız kardeşine baktığını anlattı.

Bu durumun yaşanan acıyı aile için daha da ağırlaştırdığını dile getiren Şıhade, yeğeninin herhangi bir araç kullanmadığını ve silah taşımadığını, tamamen günlük insani ihtiyaçları doğrultusunda ve sivil kimliğiyle bölgeye girdiğini, yanında sadece cep telefonu ile bir miktar para bulunduğunu ve soğukkanlılıkla vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Debbur'un cenazesinin Kuneytra'ya bağlı Ceba köyü ve çevre köylerden gelen halkın yoğun katılımıyla kaldırıldığını söyleyen Şıhade, bölge sakinlerinin yaşanan olaya tepki göstererek aileye taziye ziyaretinde bulunduğunu kaydetti.

"Mağdur Suriye'de doğdu, okudu ve yaşadı"

Sosyal medyada yer alan vatandaşlık iddialarına da açıklık getiren Şıhade, "Yeğenim ve ailesi Suriye'de kayıtlı Filistinli mültecilerdir (Suriye Filistinlisi). Mağdur Suriye'de doğdu, okudu ve yaşadı." ifadesini kullandı.

İsrail güçlerinin bölgedeki sivillere yönelik ihlallerine karşı adalet çağrısında bulunan Şıhade, "İşgal güçlerinin topraklarımıza ve evlatlarımıza yönelik bu saldırıları uluslararası hukuk önünde hesap verilebilirlik gerektirir. Bu saldırıları gerçekleştirenlerin adalet önünde hesap vereceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

"O tamamen sivildi. Asla silah taşımıyordu"

Gencin hayatı boyunca hiçbir silahlı faaliyetin içinde yer almadığını vurgulayan yakınlarından Muhammed Şıhade de "O tamamen sivildi. Asla silah taşımıyordu, hatta bölgedeki köylerde bazı insanların taşıdığı gibi bir bıçak bile taşımadı. Kimseye karşı bir nefreti yoktu, herkesi severdi. Henüz bekardı ve hep onun evleneceği günü iple çekiyorduk." şeklinde konuştu.

Muhammed Şıhade, "Hastaneye girmeden hemen önce sebepsiz yere kalbim çok hızlı çarpmaya başladı, içime büyük bir sıkıntı düştü. Yüzde bir ihtimal bile onun olduğunu düşünmüyordum. İçeri girip onu gördüğümde hayatımın en büyük şokunu yaşadım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: AA