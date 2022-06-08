Kumsaati Engelliler Derneği çalışanı, yapılan bağışı beğenmeyince vatandaşa saygısızlık yaptı - Haberler

Kumsaati Engelliler Derneği çalışanı, yapılan bağışı beğenmeyince vatandaşa saygısızlık yaptı
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İstanbul'da hizmet veren Kumsaati Engelliler Derneği adına kapı kapı dolaşarak bağış toplayan bir kişi, vatandaşın verdiği parayı beğenmeyince saygısızlık yaptı. Homurdana homurdana giden dernek çalışanı, vatandaşın tepkisi üzerine "İstediğin yere şikayet edebilirsin" diyerek küstah tavırlarına devam etti.
Kum Saati Engelliler Derneği'nin bir çalışanı İstanbul'un Bağcılar ilçesi Kirazlı mahallesinde bulunan binaya bağış toplamak için girdi. Kapı kapı dolaşarak dernek adına yardım toplayan şahsın, bir bina sakinine karşı olan tavrı pes dedirtti.
Vatandaşın verdiği bağışı beğenmeyen şahıs, saygısızca bir davranışta bulundu. Parayı az bulan dernek çalışanı homurdana homurdana diğer dairelerden bağış toplamaya devam etti.
Duruma tepki gösteren vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kamera kaydı açılınca önce olayı inkar eden şahıs, daha sonra vatandaşın şikayet edeceğini söylemesi üzerine "İstediğin yeri arayabilirsin" diyerek küstah tavırlarına devam etti.
Söz konusu görüntülerde vatandaş, "Yardım etmek için elimdeki bozuklukları size verdim. Para bozuk diye beğenmediniz. Söylene söylene asansöre bindiniz. Hakkınız var mı? Sizin yüzünüzden bir daha kimseye güvenip yardım etmeyeceğiz" diyor. Dernek çalışanı ise "Tamam yapmayın" deyip dönüp arkasına gidiyor.