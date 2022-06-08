Kumsaati Engelliler Derneği çalışanı, yapılan bağışı beğenmeyince vatandaşa saygısızlık yaptı - Haberler

Kum Saati Engelliler Derneği'nin bir çalışanı İstanbul'un Bağcılar ilçesi Kirazlı mahallesinde bulunan binaya bağış toplamak için girdi. Kapı kapı dolaşarak dernek adına yardım toplayan şahsın, bir bina sakinine karşı olan tavrı pes dedirtti.

VERİLEN PARAYI BEĞENMEDİ

Vatandaşın verdiği bağışı beğenmeyen şahıs, saygısızca bir davranışta bulundu. Parayı az bulan dernek çalışanı homurdana homurdana diğer dairelerden bağış toplamaya devam etti.

KÜSTAH TAVIRLARINA DEVAM ETTİ

Duruma tepki gösteren vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kamera kaydı açılınca önce olayı inkar eden şahıs, daha sonra vatandaşın şikayet edeceğini söylemesi üzerine "İstediğin yeri arayabilirsin" diyerek küstah tavırlarına devam etti.

VATANDAŞ O ANLARI KAYDETTİ

Söz konusu görüntülerde vatandaş, "Yardım etmek için elimdeki bozuklukları size verdim. Para bozuk diye beğenmediniz. Söylene söylene asansöre bindiniz. Hakkınız var mı? Sizin yüzünüzden bir daha kimseye güvenip yardım etmeyeceğiz" diyor. Dernek çalışanı ise "Tamam yapmayın" deyip dönüp arkasına gidiyor.