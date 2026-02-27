Haberler

İzmir'de kumpirden zehirlenen kadının ölümüyle ilgili işletme sahibinin kocasına da dava

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde yediği kumpir sonrası hayatını kaybeden Servet Polat'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen iş yeri sahibinin kocası hakkında da hapis istemiyle dava açıldı. Polat'ın ölümü gıda zehirlenmesi olarak belirlendi.

İzmir'in Buca ilçesinde bir işletmede yediği kumpir sonrası hayatını kaybeden Servet Polat'ın ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan iş yeri sahibinin kocası hakkında da 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat (60) ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık 2024'te Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yedi. Aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine döndü. Ertesi gün rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurdu, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olaydan 2 gün sonra evinin tuvaletinde ölü bulunan Servet Polat'ın ailesi, kumpirciden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan işletme sahibi N.D. tutuklandı. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, Polat'ın ölümüyle ilgili "gıda zehirlenmesi" olarak görüş bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün muayene ve analiz raporunda da kumpir numunesinde salmonella bakterisi tespit edildi.

Hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık N.D'nin yargılanmasına İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Kocaya da aynı suçtan dava

Mahkeme, sanık N.D'nin kocası C.D'nin tanık olarak dinlendiği 31 Temmuz 2025'teki duruşmada, suçun işlendiği tarihte iş yerinde sanık olan eşiyle çalıştığını ve kumpir yaptığını ifade etmesi üzerine suç duyurusunda bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanığın kocası C.D'nin işletmesindeki kumpirin tüketime uygun olmaması nedenleriyle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarından dolayı maktul Polat'ın gıda zehirlenmesi geçirerek hayatını kaybetmesine, diğerlerinin de zehirlenerek yaralanmalarına sebebiyet verdiği belirtildi.

İddianamede sanık C.D. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame, birleştirilme talebiyle İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde gönderildi.

Yargılamaya 13 Mart'ta devam edilecek.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu