Kumlucalı yüzücüler, Antalya'dan madalyayla döndü

Antalya'da düzenlenen okul sporları yüzme yarışlarında Kumlucalı minik sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkat çektiler.

Okul sporları kapsamında Konyaaltı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen organizasyonda, küçük yaş gruplarında yarışan Kumlucalı sporcular önemli başarılara imza attı.

Yarışmada 6 yaş kategorisinde mücadele eden Ömer Kaan Bayar, 100 metre serbest stil ve 50 metre sırtüstü yarışlarında il birincisi olurken, 50 metre serbest stil yarışında ise il üçüncülüğünü elde ederek, üç farklı derecede kürsüye çıkma başarısı gösterdi. 7 yaş kategorisinde yarışan Eymen Güler, 50 metre sırtüstü stilinde il dördüncüsü olarak yarışmayı tamamladı.

8 yaş kategorisinde ise Tusem Nur Yılmaz, 100 metre sırtüstü ve 100 metre kurbağalama stillerinde il ikinciliği elde ederek çifte başarı kazandı. Aynı kategoride yarışan İlknur Fırat ise 100 metre kurbağalama stilinde il üçüncüsü oldu.

Kumluca Spor İlçe Müdürü Erol Koca, ilçede yüzme havuzu faaliyete başlamasından sonra yüzme sporuna ilginin arttığını, küçük yaştan itibaren yüzme sporuna ilgi gösteren sporcuların yarışmalarda derece elde ettiklerini ifade etti.

Bu başarıların altında antrenörlerin ve sporcuların özverili çalışmalarının bulunduğunu aktaran Koca, "Sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Erken yaşta kazanılan bu başarıların gelecekte daha büyük hedeflerin habercisidir. Disiplinli çalışma, yarışmalarda elde edilen dereceler neticesinde gelecekte yüzme branşında ilçemizden milli takıma sporcular yetiştireceğimize inanıyorum." dedi.