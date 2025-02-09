Kumluca Kaymakamı Olimpos Antik Kenti'nde İncelemelerde Bulundu
Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Olimpos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret sırasında kazı başkanı Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, çalışmalara dair bilgi sundu.
Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Olimpos Antik Kenti'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Kazı Başkanı Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, Güneş ve beraberindeki heyete antik kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Kaymakam Güneş'e ziyaretinde, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, Kumluca Belediye Başkanı Uzm Dr. Mesut Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Özgür, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri eşlik etti.
Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel