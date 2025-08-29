Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Yapraklı Deresi'nde Islah Çalışmalarını İnceledi

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Yapraklı deresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Güneş, beraberinde belediye meclis üyeleriyle Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü tarafından Mavikent Mahallesi'ndeki Yapraklı deresinde yürütülen ıslah çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapraklı deresinin Mavikent Mahallesi'nde seraların ortasından geçen ve yağmur sularının taşındığı önemli bir dere olduğunu ifade eden Güneş, geçmiş yıllarda derede meydana gelen taşkınların seralarda zarara neden olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıldan bu tarafa Yapraklı deresinde DSİ tarafından ıslah çalışması yapıldığını anımsatan Güneş, şunları kaydetti:

"Yapraklı Deresi, Mavikent Mahallemizde yağmur sularının tahliyesinde önemli bir dere. Burada çalışmaları meclis üyesi arkadaşlarımızla yerinde inceledik. Çalışmaların fiziki gerçekleşme oranının yüzde 95'e ulaştığını gördük. İnşallah kış ayı gelmeden kalan kısım tamamlanır, çiftçilerimiz sıkıntısız herhangi bir olumsuzluk yaşamadan kışı atlatır."

Güneş, ıslah çalışmalarında derenin kenarlarının betonlanması ve yol güzergahlarına köprü yapımının yapıldığını ve çalışma maliyetinin yaklaşık 250 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.