Haberler

Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet töreni yapıldı

Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet töreni yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 2026 yılı mezuniyet töreni, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, öğrencilerin YKS'de başarılı sonuçlar elde etmesini temenni ederek, imam hatip liselerinin akademik ve manevi değerlerdeki önemine vurgu yaptı.

Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 2026 yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde yapılan törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Okul Müdürü Yusuf Çelik, okul müdürleri, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Tekdemir, mezun olacak öğrencilerin yeni başlangıçlara adım attığını belirterek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) öğrencilerin kendileri için hayırlı sonuçlar elde etmelerini temenni etti.

İmam hatip liselerinin akademik başarının yanı sıra manevi ve insani değerlerin kazandırılmasında da önemli rol üstlendiğini ifade eden Tekdemir, okulun son yıllarda YKS'de önemli dereceler elde ettiğini söyledi.

Tekdemir, "İmam hatip okullarımız aynı zamanda iyi insan olmayı, merhametli ve yardımsever olmayı, vatan ve millet sevgisini aşılayan güzide eğitim kurumlarımızdır. Son iki yılda YKS'de ilk binde ve ilk beş binde yer alan öğrencilerimiz oldu. Bu yıl da başarı bekliyoruz. Emeği geçen okul yönetimini, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
CHP'de 2 ayrı grup toplantısı: Özgür Özel, TBMM'de konuşuyor

Özel'den kürsüde sürpriz çıkış: Zafer olarak görmüyorum
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesine ailesi kabul etmedi

Yasak aşk iddiasıyla öldürülen Nurgül'ün ailesinden şoke eden karar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Maaşı bile belli! Galatasaray'dan Vlahovic bombası

Maaşı bile belli! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Ankara'da kaybolan lise öğrencisi Fatmanur aranıyor

Ankara alarma geçti! 17 yaşındaki Fatmanur her yerde aranıyor
Aykut Kocaman, Asensio için kararını verdi

Kocaman'dan Asensio kararı

ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü

60 yıl sonra ortaya çıkıp ülkeyi esir aldı! Git gide yayılıyor