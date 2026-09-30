Kumluca Devlet Hastanesi'nde 1 milyon 250 bin liralık onkoloji ünitesi kurulacak

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Kumluca Devlet Hastanesi bünyesinde 8 yatak kapasiteli Onkoloji tedavi takip ünitesi kurulması için çalışma başlatıldı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Aladağ, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç ve kurum yöneticileri katıldı.

Kaymakam Güneş, hastalardan gelen talepler ve bazı hastaların tedavi süreçlerinde yaşadığı sorunların değerlendirilmesi sonucunda Onkoloji ünitesi kurulmasının planlandığını belirtti.

Ünite için yapılan ön çalışmada 8 yatak kapasiteli bir alanın uygun görüldüğünü ifade eden Güneş, projenin yaklaşık 1 milyon 250 bin lira maliyetinin bulunduğunu söyledi.

Güneş, gerekli tıbbi cihaz, hasta tedavi koltuğu ve diğer ekipmanların belirlendiğini, temin sürecinin başlatıldığını belirterek, hayırseverlerin desteğiyle ünitenin kısa sürede hizmete alınmasının hedeflendiğini kaydetti.

Başhekim Dr. Fatih Aladağ da ünitede kanser tanısı konulan ve tedavi planı oluşturulan hastaların takip ve tedavilerinin yapılmasının amaçlandığını belirtti.

Ünitede kanser tanısı konulmayacağını vurgulayan Aladağ, "Amacımız, ileri tetkik ve tedavi merkezlerinde kanser tanısı konulmuş ve tedavisi planlanmış hastalarımızın tedavi süreçlerini takip etmek. Böylece hastalarımızın daha konforlu tedavi almalarını ve tedavi sonrası oluşabilecek komplikasyonların en aza indirilmesini hedefliyoruz." dedi.

Bölgede kanser tanısı konulan bazı hastaların tedavi için Antalya kent merkezine gitmek zorunda kaldığını ifade eden Aladağ, ulaşım güçlüğü ve merkez hastanelerdeki yoğunluğun hastaların tedavi süreçlerini zorlaştırdığını kaydetti.

Aladağ, kurulması planlanan ünitenin hastaların tedavi süreçlerini kendi ilçelerinde sürdürmelerine önemli kolaylık sağlayacağını bildirdi.

Kaynak: AA