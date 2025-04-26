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Kumluca'daki İş Hanında Yangın: Restoran Kısmen Zarar Gördü

Kumluca'daki İş Hanında Yangın: Restoran Kısmen Zarar Gördü
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Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Maliye İş Hanı'nda bulunan restoranda çıkan yangın hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş hanında yoğun duman etkili oldu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 6 katlı iş hanının içindeki restoranda çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeni Mahalle Ahmet Aliağa Bulvarı'ndaki Maliye İş Hanı'nın zemininde yer alan restoranda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede yayılan alevlere müdahale edilirken, iş hanının içini ve diğer iş yerlerini yoğun duman kapladı. Tedbir amaçlı iş hanındaki diğer vatandaşlar tahliye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye birimi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, restoranın alt katı ve bacası zarar gördü.

Gaz maskesi takarak çalışan itfaiye ekipleri, dumanı tahliye etmeye çalıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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