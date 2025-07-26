Kumluca'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Adrasan Mahallesi'nde başlayan tarım arazisi yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Adrasan Mahallesi'nde sabah saatlerinde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel