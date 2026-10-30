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Kumluca'da öğretmenler sahne aldı, Cumhuriyet'in 103. yılı konserle kutlandı

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Kumluca'da öğretmenler sahne aldı, Cumhuriyet'in 103. yılı konserle kutlandı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğretmenler, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için sahneye çıktı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki 'Cumhuriyet bizim, sahne öğretmenlerin' adlı konser izleyicilerden beğeni topladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla öğretmenler tarafından konser düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Cumhuriyet bizim, sahne öğretmenlerin" adlı konserde öğretmenler sahne aldı.

Eğitimciler, seslendirdikleri eserlerle izleyicilere müzik dolu bir akşam yaşattı. Cumhuriyet coşkusunun müzikle buluştuğu programda, bayram sevinci katılımcılarla paylaşıldı.

Konseri, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar izledi.

Öğretmenlerin sahne aldığı konser, izleyicilerden beğeni toplarken Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasında eğitim ve sanatın önemine de dikkat çekti.

Kaynak: AA
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