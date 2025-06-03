Kumluca'da Mezarlıklar Kurban Bayramı İçin Temizlendi

Kumluca'da Mezarlıklar Kurban Bayramı İçin Temizlendi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yabani otlar temizlenip ilaçlanırken, mezarlık duvarları ve çeşmeler onarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimi ekiplerince Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik yapıldı.

İlçedeki tüm mezarlıklar yabani otlardan temizledi, ilaçlandı ve duvarları onarımdan geçirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, vatandaşların bayram ziyaretlerini gönül rahatlığıyla gerçekleştirebilmeleri için sahada yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Ekiplerin mezarlıkların genel temizliğinin yanı sıra bakım ve onarım da yaptığını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Cenaze ve mezarlık hizmetleri birimimiz, ilçedeki tüm mezarlıklarda kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalarda mezarlıklardaki otların temizliği, yabani otlar için ilaçlama, çevre duvarlarının ve mezarlıklarda bulunan çeşmelerin onarımını yaptılar. Ayrıca vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerinde kullandıkları oturma yerlerinin temizliğini gerçekleştirdiler."

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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