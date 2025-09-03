Kumluca'da Mevlid Kandili Etkinliği: Lokma Dağıtımı

Kumluca Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen lokma dağıtımı öncesi din görevlileri tarafından Kur'anı Kerim okundu ve dua yapıldı. Duanın ardından Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu tarafından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Lokma dağıtımında konuşan Belediye Başkanı Avcıoğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla, vatandaşlara belediye aşevinde hazırlanan lokma dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mevlid Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Avcıoğlu, "Mevlid Kandili peygamber efendimizin dünyaya geldiği gündür. Bu vesile ile her zamankinden daha fazla birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, vatandaşlarımıza lokma ikramında bulunduk. Emeği geçen arkadaşlarımıza, katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, herkesin kandili mübarek olsun." dedi.

Etkinliğe daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.