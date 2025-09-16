Kumluca'da Mahallelere Bank ve Ormancı Masası Dağıtımı Yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesince Kumluca'da mahallelere bank ve ormancı masası dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından ilçedeki Kavakköy, Ortaköy, Toptaş, Karşıyaka ve Adrasan mahallelerine bank ve ormancı masası desteğinde bulunulduğunu belirtti.

Mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda dağıtımın yapıldığını aktaran Turan, bank ve masaların camiler ile ortak kullanım alanlarına yerleştirildiğini kaydetti.

Mahallelerde sosyal donatı alanlarını iyileştirme çalışmalarının devam edeceğini anlatan Turan, "Mahallelerimizde halkımızın ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda cami bahçelerinden köy meydanlarına kadar pek çok noktada vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak bank ve ormancı masalarını teslim ettik. Amacımız, hem sosyal alanların hem de ibadet alanlarının daha konforlu hale gelmesini sağlamak. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.