Haberler

Ekmek fırını çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir ekmek fırınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında bitişikteki evde kalan yabancı uyruklu ailenin tahliyesi çevredekilerin yardımıyla gerçekleştirildi. Fırın kullanılmaz hale geldi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde fırında çıkan yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Alevlerin tehdit ettiği bitişikteki evde kalanlar ve eşyalar çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. Yangın sonunda fırın kullanılamaz hale geldi.

Kumluca'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gödene Caddesi'ndeki ekmek fırınında saat 16.30 sıralarında çıkan yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının tehdit ettiği fırının bitişiğindeki evde oturan yabancı uyruklu aile ile içerideki eşya çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale edip yangını söndürerek, soğutma çalışması yaptı. Fırın kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen Kaymakam Bahadır Güneş yangınla ilgili bilgi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü

Yine sorgusuz sualsiz vurdu! Katliamda çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı

Türk devinde üretim acilen durduruldu, fabrika satışa çıkarıldı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
İstanbul'da 'Pes' dedirten hesap pusulası, ekstra limon suyu için için 90 TL istendi

Bir sıkımlık limon için istedikleri para öyle böyle değil
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket