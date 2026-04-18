Antalya'da 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 8 ayrı suçtan 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü E.K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında 8 ayrı suçtan toplam 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Hepokur